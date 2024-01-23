ΠΟΥ: 30 φορές περισσότερα κρούσματα ιλαράς στην ΕΕ το 2023 σε σχέση με το 2022

Τριακονταπλάσια κρούσματα ιλαράς καταγράφηκαν στην Ευρώπη μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2023 σε σχέση με το 2022, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που καλεί να εντατικοποιηθεί η εκστρατεία εμβολιασμού.

"Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2023, περισσότερα από 30.000 κρούσματα καταγράφηκαν από τα 40 κράτη εκ των 53 της περιοχής", η οποία εκτείνεται έως την κεντρική Ασία, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το 2022, είχαν καταγραφεί 941 κρούσματα.

Το Καζακστάν και η Ρωσία είναι οι πλέον πληγείσες χώρες με περισσότερα από 10.000 κρούσματα η καθεμία. Με 183 κρούσματα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα της δυτικής Ευρώπης όπου η επανεμφάνιση της νόσου, η οποία θεωρείτο ότι είχε εξαλειφθεί το 2021, είναι η πιο σαφής.

"Διαπιστώσαμε στην περιοχή όχι μόνο έναν πολλαπλασιασμό επί 30 των κρουσμάτων της ιλαράς, αλλά και σχεδόν 21.000 νοσηλείες και πέντε θανάτους που οφείλονται στην ιλαρά. Είναι ανησυχητικό", δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ Χανς Κλούγκε, τον οποίο επικαλείται η ανακοίνωση. "Απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες εμβολιασμού για να σταματήσει η μετάδοση και να αποτραπεί η εξάπλωση".

Η επανεμφάνιση αυτής της πολύ μεταδοτικής ιογενούς νόσου, που μπορεί να επιφέρει επιπλοκές μοιραίες για τη ζωή του ασθενούς και μεταδίδεται με τον αέρα, αποδίδεται στη μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά τη διάρκεια των ετών της Covid.

"Η πανδημία της Covid-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις του συστήματος εμβολιασμού κατά την περίοδο αυτή, οδηγώντας σε μια συσσώρευση μη εμβολιασμένων ή πλημμελώς εμβολιασμένων παιδιών".

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος ζητεί την εντατικοποίηση των εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση των μη εμβολιασμένων κοινοτήτων, περισσότερο από 1,8 εκατομμύριο βρέφη δεν εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς μεταξύ 2020 και 2022.

Σε τοπικό επίπεδο, είναι σημαντικό τουλάχιστον το 95% παιδιών να είναι εμβολιασμένο για να αποφευχθούν πιθανές εξάρσεις κατά την εισαγωγή του ιού.

Το 2022, μόνο το 92% των παιδιών στην Ευρώπη είχαν λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

