Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας λόγω της αύξησης των κρουσμάτων ιλαράς που αποδίδεται στη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Η μεταδοτική ιογενής λοίμωξη, η οποία μπορεί να επιφέρει θανατηφόρες επιπλοκές και μεταδίδεται μέσω του αέρα, είχε θεωρηθεί ότι είχε εξαλειφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έτη 2016, 2017 και 2021.

Όμως τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν στην αρχή της εβδομάδας από τη Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφαλείας (UKHSA), κάνουν λόγο για 198 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 104 πιθανά κρούσματα από το τέλος Οκτωβρίου 2023 ως τα μέσα Ιανουαρίου 2024 στην περιφέρεια των Δυτικών Μίντλαντς, το 80% των οποίων στην πόλη του Μπέρμιγχαμ.

Οι άνθρωποι «έχουν ξεχάσει τι είναι η ιλαρά», δήλωσε σήμερα το πρωί στο BBC η διευθύντρια της UKHSA Τζένι Χάρις και κάλεσε τους γονείς να ελέγξουν αν τα παιδιά τους έχουν κάνει πράγματι το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς.

Μόνο περίπου 85% των παιδιών φθάνουν στο σχολείο έχοντας κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου, υπογράμμισε, ποσοστό που μειώνεται μάλιστα στο 81% σε ορισμένες ζώνες των Δυτικών Μίντλαντς, την ώρα που οι βρετανικές υγειονομικές αρχές βάζουν στόχο να είναι εμβολιασμένο το 95% των μαθητών.

«Χρειαζόμαστε μια έκκληση για δράση σε όλη τη χώρα», υπογράμμισε.

Τον Ιούλιο είχε διαπιστωθεί από μελέτη πως έως 20% των παιδιών που αρχίζουν το σχολείο στο Λονδίνο δεν είναι εμβολιασμένα. «Ευτυχώς πολυάριθμες οικογένειες προσήλθαν και τα παιδιά εμβολιάσθηκαν, όμως τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά», δήλωσε η Τζένι Χάρις.

«Είναι αρκετά συνηθισμένο», υπογραμμίζει, «όταν θεωρείται πως ο κίνδυνος έχει εξαφανισθεί, η φροντίδα για τον εμβολιασμό να μειώνεται», παρόλο που πρόκειται για μια «σοβαρή ασθένεια».

Η ίδια υπογράμμισε επίσης, απευθυνόμενη σε μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας, πως υπάρχει ένα εμβόλιο χωρίς παράγωγα χοίρου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο εμβολιασμός κατά της ιλαράς επέτρεψε να αποφευχθούν από το 2000 ως το 2021 56 εκατομμύρια θάνατοι.

Το 2021, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας αυτής της ασθένειας υπολογίσθηκε σε 128.000 σε όλο τον κόσμο, κυρίως μεταξύ των μη εμβολιασμένων ή ελλιπώς εμβολιασμένων παιδιών κάτω των πέντε ετών.

Το 2022, 83% των παιδιών στον κόσμο είχαν κάνει πριν από τα πρώτα γενέθλιά τους μία δόση εμβολίου κατά της ιλαράς, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 2008, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

