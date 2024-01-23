Οι Γάλλοι εξακολουθούν να καταναλώνουν πολύ αλκοόλ, αλλά λιγότερο από παλαιότερα, ενώ οι γυναίκες τείνουν να τους φτάνουν όταν πρόκειται για «υπερβολική περιστασιακή κατανάλωση», αποκαλύπτει μελέτη των υγειονομικών αρχών που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία, η οποία καλύπτει το 2021, οι μακροπρόθεσμες τάσεις αποκαλύπτουν «μια πολύ σημαντική πτώση της δηλωμένης ημερήσιας κατανάλωσης τις τελευταίες δεκαετίες», η οποία αντανακλάται στα στοιχεία των πωλήσεων.

Εδώ και δεκαετίες, η εβδομαδιαία και ημερήσια κατανάλωση των Γάλλων μειώνεται.

Το μερίδιο των εβδομαδιαίων καταναλωτών, το οποίο ήταν 62,6% το 2000, ήταν μόνο 39% το 2021.

Και το ποσοστό των ενηλίκων που κατανάλωναν αλκοόλ καθημερινά ανήλθε σε 8% το 2021 από 21,5% που ήταν το 2000, σύμφωνα με μελέτη η οποία βασίζεται σε δηλωμένα στοιχεία.

Καθοδηγούμενη από τη μείωση της κατανάλωσης κρασιού, η τάση είναι αποτέλεσμα των πολιτιστικών εξελίξεων και της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών, όπως ο νόμος Εβάν του 1991 (Σ.τ.Σ: Από το όνομα του τότε υπουργού Υγείας της χώρας Κλοντ Εβάν. Ο νόμος απαγόρευε τη διαφήμιση προϊόντων καπνού και αλκοόλ στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο), εξηγεί η Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

Όπως είχε ήδη παρατηρηθεί το 2017, η μέση κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικία. Έτσι, οι νεότεροι πίνουν λιγότερο συχνά, αλλά όταν το κάνουν, καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοολούχων ποτών από τους μεγαλύτερους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

