Αταξία του Φρίντριχ: Αίτημα από ασθενείς, να εισαχθεί άμεσα στην Ελλάδα το πρώτο φάρμακο

Το θέμα της άμεσης εισαγωγής στην Ελλάδα, του πρώτου φαρμάκου αντιμετώπισης της Αταξίας του Φρίντριχ που φτάνει στο στάδιο της σύστασης για έγκριση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) συζητήθηκε κατά τη συνάντηση επιτροπής του Ελληνικού Συλλόγου για την Αταξία του Φρίντριχ με τον Yπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Ελληνικός Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντριχ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, έχει θέσει ως προτεραιότητα την άμεση εισαγωγή του φαρμάκου στην Ελλάδα και την έγκαιρη πρόσβαση των Ελλήνων πασχόντων άνω των 16 ετών στη θεραπεία καθώς και την εκκίνηση παιδιατρικής μελέτης σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο της χώρας.

Στη συνάντηση τέθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα της εισαγωγής του φαρμάκου, της ανάγκης αγαστής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς για να ενταχθεί άμεσα το φάρμακο στη θετική λίστα, το πλαίσιο υποστήριξης της πρόσβασης των ασθενών και η επιτάχυνση της δημιουργίας Μητρώου Ασθενών (με Αταξία του Φρίντριχ), της πραγματοποίησης παιδιατρικής μελέτης και το πλαίσιο συνεργασίας του Συλλόγου με το Yπουργείο Υγείας στην κατεύθυνση αυτή. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις και τα αιτήματα των ασθενών και των φροντιστών ενώ παράλληλα ο Yπουργός Υγείας ενημερώθηκε για :

Τη ασθένεια της Αταξίας του Φρίντριχ, τον επιπολασμό στη χώρα μας και τις επιπτώσεις για τη ζωή και την καθημερινότητα των ασθενών και φροντιστών.

Τους σκοπούς και τη δράση του Ελληνικού Συλλόγου για την Αταξία του Φρίντριχ στην υποστήριξη των ασθενών με Αταξία Φρίντριχ καθώς και τη συνεισφορά του στη βελτίωση της ζωής όλων των ασθενών με σπάνιες παθήσεις μέσω της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδας

Τα ζητήματα της καθημερινότητας των ασθενών

Την υποστήριξη της έρευνας σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην κατεύθυνση της εύρεσης θεραπείας.

Τι είναι η Αταξία του Φρίντριχ

Η Αταξία του Φρίντριχ (Friedreich’s Ataxia) είναι μία σπάνια, κληρονομούμενη, νευροεκφυλιστική νόσος που προκαλείται από ένα ελαττωματικό γονίδιο, αυτό της φραταξίνης και χαρακτηρίζεται από αταξία (έλλειψη τάξης και συντονισμού), μυϊκή ατροφία κυρίως των κάτω άκρων, αστάθεια,σκολίωση, δυσαρθρία κόπωση, διαβήτη, απώλεια όρασης και ακοής καθώς και καρδιοπάθεια απειλητική για τη ζωή των ασθενών.

Η νόσος είναι προοδευτικά επιδεινούμενη. Ο ασθενής εντός δέκα ετών από την εμφάνιση της νόσου χάνει την ικανότητα αυτόνομης κίνησης, έχει ανάγκη υποστήριξης και μετακίνησης με αναπηρικό αμαξίδιο, προοδευτικά παραλύει,το νευρικό του σύστημα καταρρέει, χάνει την ικανότητα όρασης και ομιλίας. Η Αταξία του Φρίντριχ προσβάλλει περίπου 1 στους 50.000 ανθρώπους και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της παιδικής ή εφηβικής ηλικίας με προσδόκιμο ζωής τα 25-30 έτη.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι οι καταγεγραμμένοι ασθενείς ανέρχονται σε 100 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

