Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών συνδέεται με κακή ποιότητα ύπνου και αϋπνία μεταξύ των φοιτητών, σύμφωνα με νορβηγική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «BMJ Open».

Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία για περισσότερους από 53.000 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 35 ετών, που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στη Νορβηγία.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πόσο συχνά πίνουν ενεργειακά ποτά με τις επιλογές απάντησης να είναι καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία και σπάνια/ποτέ. Τους τέθηκαν επίσης λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις συνήθειες ύπνου τους. Η αποτελεσματικότητα του ύπνου υπολογίστηκε στη συνέχεια από τις συνολικές νυχτερινές ώρες ύπνου σε σχέση με τον χρόνο που πέρασαν στο κρεβάτι.

Συνολικά, η υψηλότερη κατανάλωση ενεργειακών ποτών συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων ύπνου σε όλες τις πτυχές που μελετήθηκαν, με τις ισχυρότερες συσχετίσεις να εντοπίζονται στη σύντομη διάρκεια ύπνου.

Οι άνδρες που ανέφεραν καθημερινή κατανάλωση ενεργειακών ποτών είχαν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να δηλώσουν ότι κοιμόντουσαν λιγότερο από έξι ώρες τη νύχτα σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν ότι δεν κατανάλωναν καθόλου ή κατανάλωναν περιστασιακά ενεργειακά ποτά. Οι γυναίκες είχαν 87% περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κάτι τέτοιο.

Όσο μεγαλύτερη ήταν η συχνότητα κατανάλωσης, τόσο λιγότερες ώρες νυχτερινού ύπνου είχαν οι φοιτητές. Επιπλέον, ακόμα και η περιστασιακή κατανάλωση μία με τρεις φορές τον μήνα, συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο διαταραγμένου ύπνου.

Η αϋπνία ήταν επίσης πιο συχνή τόσο μεταξύ των γυναικών όσο και των ανδρών που ανέφεραν καθημερινή κατανάλωση από ό,τι μεταξύ εκείνων που ανέφεραν περιστασιακή ή καθόλου κατανάλωση: 51% έναντι 33% στις γυναίκες και 37% έναντι 22% στους άνδρες. Ως αϋπνία ορίστηκε η δυσκολία να πέσει κάποιος για ύπνο και να παραμείνει κοιμισμένος και το πρώιμο ξύπνημα τουλάχιστον τρεις νύχτες της εβδομάδας, καθώς και η υπνηλία και η κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας για τουλάχιστον τρεις ημέρες της εβδομάδας και για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Οι απαντήσεις της έρευνας έδειξαν σαφείς διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στα πρότυπα κατανάλωσης ενεργειακών ποτών. Οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό από τους άνδρες να αναφέρουν ότι δεν κατανάλωναν ποτέ ή κατανάλωναν σπάνια ενεργειακά ποτά (50% έναντι 40%). Από εκείνες που δήλωσαν ότι κατανάλωναν αυτά τα ποτά, το 5,5% των γυναικών δήλωσε ότι τα κατανάλωνε 4-6 φορές την εβδομάδα και λίγο πάνω από το 3% ανέφερε καθημερινή κατανάλωση. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους άνδρες ήταν 8% και 5%, αντίστοιχα.

Πάντως, οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αιτία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

