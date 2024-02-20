Οι γυναίκες μπορούν να ασκούνται λιγότερο συχνά από τους άνδρες και να έχουν μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη, όπως καταδεικνύει νέα μελέτη από το Smidt Heart Institute του ιατρικού κέντρου Cedars-Sinai, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology».

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 412.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, τα οποία περιλαμβάνονταν στη βάση δεδομένων της Εθνικής Έρευνας Συνέντευξης Υγείας. Στο χρονικό διάστημα 1997-2019 οι συμμετέχοντες (το 55% γυναίκες) παρείχαν στοιχεία σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο και σε σχέση με τη συχνότητα, τη διάρκεια, την ένταση και το είδος της σωματικής δραστηριότητας.

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τη μέτρια έως έντονη αερόβια σωματική δραστηριότητα, όπως γρήγορο περπάτημα ή ποδηλασία, και διαπίστωσε ότι οι άνδρες έφτασαν στο μέγιστο όφελος για την επιβίωσή τους κάνοντας αυτό το επίπεδο άσκησης για περίπου πέντε ώρες την εβδομάδα, ενώ οι γυναίκες πέτυχαν τον ίδιο βαθμό οφέλους ασκούμενες λίγο κάτω από δυόμιση ώρες την εβδομάδα.

Παρομοίως, όταν επρόκειτο για δραστηριότητα μυικής ενδυνάμωσης, όπως η άρση βαρών ή οι ασκήσεις για τον κορμό, οι άνδρες έφτασαν στο μέγιστο όφελος κάνοντας τρεις συνεδρίες την εβδομάδα και οι γυναίκες απέκτησαν το ίδιο όφελος από περίπου μία συνεδρία την εβδομάδα.

«Για όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με οποιαδήποτε τακτική σωματική δραστηριότητα, ο κίνδυνος θνησιμότητας ήταν αναμενόμενα χαμηλότερος σε σύγκριση με το να είναι αδρανείς. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας μειώθηκε κατά 24% στις γυναίκες και κατά 15% στους άνδρες», δηλώνει η Σούζαν Τσενγκ, διευθύντρια στο Ινστιτούτο για την Έρευνα στην Υγιή Γήρανση του Τμήματος Καρδιολογίας του Smidt Heart Institute και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

