Η απόφαση για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων θα υπογραφεί αμέσως, επισήμανε ο υπουργός Υγείας Α. Γεωργιάδης παρουσιάζοντας σήμερα τα στοιχεία για την οργάνωση και λειτουργία απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

«Δεν ιδιωτικοποιούμε το ΕΣΥ. Θα είναι κάποιος ανόητος να πιστεύει ότι δεν χρειαζόμαστε το ΕΣΥ. Σκοπός μας είναι η ισχυροποίηση του ΕΣΥ και η ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα του. Αγαπάμε το ΕΣΥ, γι' αυτό φροντίζουμε και γι' αυτό εργαζόμαστε», ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης.

Από την αρχή ήταν προτεραιότητα μου τα απογευματινά χειρουργεία, τόνισε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Εμείς δεν λέμε σήμερα στα νοσοκομεία ότι σε ένα μήνα θα θεσπίσετε απογευματινά χειρουργεία. Εμείς ζητάμε να μας πουν ποιοι μπορούν και ποιοι θέλουν. Την απόφαση θα παίρνουν από κοινού οι κλινικές με την διοίκηση του νοσοκομείου».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους παρουσίασαν τις μεταρρυθμίσεις για την υγεία και τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Αναλύοντας τα στοιχεία με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργεία ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε πως τα απογευματινά χειρουργεία εφαρμόζονται σε όλα τα δημόσια συστήματα υγείας και σημαίνουν καλύτερη υγεία και ποιότητα υπηρεσιών.

Σήμερα, όπως είπε, περιμένουν να χειρουργηθούν 7,6 εκατ. πολίτες με αναμονή 12 μήνες στη Βρετανία.

Όσον αφορά τη χώρα μας τόνισε χαρακτηριστικά πως «κάναμε εκκαθάριση, το 38% είχε χειρουργηθεί ή δεν είχε πια λόγο για χειρουργείο. Τώρα οι γιατροί καταχωρούν μόνο ηλεκτρονικά και σε 6 μήνες με τη βοήθεια της ΗΔΙΚΑ θα τα ελέγχουμε όλα κεντρικά. Τώρα περιμένουν 102.000 περιστατικά με το 57% που αντιστοιχεί σε 58,175 ασθενείς να περιμένουν πάνω από 4 μήνες. Τα πιο πολλά περιστατικά περιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφονται και οι περισσότεροι χρόνο αναμονής».

Όσο αφορά τις επεμβάσεις, η επέμβαση καταρράκτη είναι το 18% του συνόλου και ακολουθεί η αρθροπλαστική γόνατος με 9% και χολοκυστεκτομή με 7%. Όπως έγινε γνωστό οι ασφαλισμένοι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν κλινική με λιγότερη αναμονή ακόμα και μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο.

Οι επεμβάσεις χωρίζονται σε 6 κατηγορίες (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, βαριά, εξαιρετικά βαριά).

Το κόστος για τον πολίτη είναι από 300 ευρώ- 2.000 ευρώ

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους τα απογευματινά χειρουργεία στο μέσο όρο θα κοστίζουν 800 ευρώ σε σχέση με με τα 3.500 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα για χειρουργό 1 και 2, αναισθησιολόγο, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει.

«Όσα περιστατικά είναι στη λίστα παραπάνω από 4 μήνες θα χειρουργούνται χωρίς επιβάρυνση στα απογευματινά χειρουργεία» τόνισε και είπε πως η χρηματοδότηση θα γίνει από το ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δίνουμε μια επιπλέον διέξοδο σε έναν άνθρωπο που θέλει να πληρώσει ένα λογικό κόστος για να χειρουργηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν νομιμοποιούμε το φακελάκι -όπως λένε κάποιοι- που παραμένει παράνομο και θα εξακολουθήσουμε να το κυνηγάμε».

Όπως επισήμανε ο υπουργός Υγείας τα απογευματινά χειρουργεία θα γίνονται με διαφάνεια, πολύ μικρότερο κόστος από τον ιδιωτικό τομέα και θα δίνεται σημασία στην λεπτομέρεια. «Ο μόνος χώρος που θα πρέπει να αντιπαλεύει τα απογευματινά χειρουργεία είναι τα ιδιωτικά κέντρα, γιατί θα έχει απέναντι του εξαιρετικούς επιστήμονες, οργανωμένα νοσοκομεία και ανταγωνιστικές υπηρεσίες» τόνισε.

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταστήσουμε τη θέση του γιατρού περισσότερο ελκυστική, εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως ο αντίλογος από τους γιατρούς είναι να αυξήσουμε τους μισθούς τους. «Ο διπλασιασμός των αμοιβών των γιατρών του ΕΣΥ για να γίνει, θα πρέπει να βάλουμε άλλον έναν ΕΝΦΙΑ. Οι γιατροί θα πρέπει να αυξάνουν τα εισοδήματά τους με νόμιμο τρόπο. Σε αυτό θα συμβάλουν τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία θα εξαλείψουν και την διαφθορά. Θα δώσουμε στους γιατρούς ένα επιπλέον κίνητρο να έρθουν στο ΕΣΥ», κατέληξε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη λίστα χειρουργείων, η οποία είναι σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, αλλά δεν είναι ακόμα σε κοινή θέα, λέγοντας πως: «Σε τρεις μήνες θα δημοσιοποιείται η λίστα ώστε να γνωρίζουν και οι πολίτες με απόλυτη διαφάνεια πόσο χρόνο θα πρέπει να αναμένουν για το τακτικό τους χειρουργείο ανάλογα με το ποια κλινική θα επιλέξουν. Αυτό θα δώσει κίνητρα και στις κλινικές να εργαστούν πιο αποτελεσματικά και με ευγενή άμιλλα».

Ο μέσος χρόνος αναμονής έπεσε στο 1/3 για τα πρωινά ιατρεία του ΕΣΥ σε σχέση με το πόσο ήταν πριν από 20 χρόνια που θεσπίστηκαν τα απογευματινά ιατρεία, επισήμανε ο υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι οι ίδιες αντιδράσεις υπήρξαν και όταν θεσπίστηκαν τα απογευματινά ιατρεία στο ΕΣΥ.

Αναλυτικός οδηγός για τα απογευματινά ιατρεία

Από 300 ευρώ έως 2.000 ευρώ κυμαίνεται το κόστος για επεμβάσεις στα απογευματινά χειρουργεία των δημόσιων νοσοκομείων σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Υγείας που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου από τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για το κόστος και τις αναμονές στις λίστες των χειρουργείων της χώρας:

Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην χώρα μας σχετικά με την διάρκεια αναμονής των πολιτών για χειρουργική επέμβαση;

Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων πολιτών στην Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, μέχρι και το τέλος του 2023, ανέρχεται στους 102.000 πολίτες.

Το 43% των περιστατικών, αναμένουν για χειρουργική επέμβαση λιγότερο από 4 μήνες. Από 4 έως 12 μήνες περιμένει το 31% της συνολικής Λίστας, ενώ για περισσότερο 12 μήνες αναμένει το 26% των ασθενών.

Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή για τους πολίτες που αναμένουν χειρουργική επέμβαση από 4 έως 12 μήνες;

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 4 και λιγότερο από 12 μήνες, είναι 31.954. Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής 4 έως 12 μήνες.

Βόρεια Ελλάδα – 14.060 περιστατικά (44%)

Αττική και νησιά Αιγαίου – 11.183 περιστατικά (35%)

Κρήτη – 3.515 περιστατικά (11%)

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 2.557 περιστατικά (8%)

Κεντρική Ελλάδα - 639 περιστατικά (2%)

Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή για τους πολίτες που αναμένουν χειρουργική επέμβαση περισσότερο από 12 μήνες;

Το σύνολο των πολιτών που περιμένουν να χειρουργηθούν περισσότερο από 12 μήνες, είναι 26.221. Ο καταμερισμός των περιστατικών στην ελληνική επικράτεια ακολουθεί την παρακάτω κατανομή για περίοδο αναμονής περισσότερο από 12 μήνες.

Βόρεια Ελλάδα – 13.897 περιστατικά (53%)

Αττική και νησιά Αιγαίου – 6.566 περιστατικά (25%)

Κρήτη –4.447 περιστατικά (17%)

Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος – 1.049 περιστατικά (4%)

Κεντρική Ελλάδα - 262 περιστατικά (1%)

Για να βγουν τα στοιχεία έγινε ανάλυση; Σε τι βάθος; Υπάρχουν λεπτομερή δεδομένα και σε επίπεδο νοσοκομείου;

Για την καταγραφή και τον υπολογισμό των δεδομένων έγινε εκτενής ανάλυση μέχρι και σε επίπεδο κλινικής νοσοκομείου, για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας που διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις.

Για παράδειγμα, σε ένα από τα μεγάλα Νοσοκομεία της Αθήνας (περισσότερες από 400 κλίνες), το οποίο δέχεται μεγάλο όγκο πολιτών για χειρουργική επέμβαση, στην καρδιοχειρουργική κλινική ο χρόνος αναμονής για χειρουργική επέμβαση είναι 4-12 μήνες και είναι σε αναμονή 424 πολίτες.

Σε αντίστοιχου μεγέθους Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης στην Ορθοπεδική κλινική ο χρόνος αναμονής είναι 4-12 μήνες και σε αναμονή για χειρουργείο είναι 624 πολίτες.

Ποια είναι η λύση για να μειωθεί ο αριθμός των περιστατικών που αναμένουν να χειρουργηθούν;

Το Υπουργείο Υγείας με στόχο την μείωση των αναμονών για χειρουργική επέμβαση, εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές και τα δυνητικά οφέλη για κάθε μία από αυτές. Η λύση που προκρίθηκε και θα έχει άμεση εφαρμογή είναι η ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματος με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%.

Ποιο είναι το κόστος για τον πολίτη, ποιος θα καλύψει τα έξοδα για τα απογευματινά χειρουργεία;

Για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία της χώρας, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά τη διενέργεια χειρουργείων για ανθρώπους που παραμένουν στις Λίστες Χειρουργείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η προτεραιοποίηση τους θα γίνει με χρονολογική σειρά (από παλαιότερη σε νεότερη), όπως αυτή αποτυπώνεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

Ποια είναι τα πιο συχνά είδη επέμβασης που βρίσκονται στις Λίστες Χειρουργείου;

Σύμφωνα με την ανάλυση του Υπουργείου Υγείας, οι βασικές κατηγορίες επέμβασης που παρατηρούνται στα Νοσοκομεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των επεμβάσεων σε αναμονή στη χώρα συγκεντρώνεται στις παρακάτω 7 κατηγορίες.

Ποιο θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων;

Για τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση ιατρικά κριτήρια. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επεμβάσεων αντιστοιχούν και στα αντίστοιχα κόστη που θα προκύψουν από τη διενέργεια των συγκεκριμένων επεμβάσεων.

Κόστη που όπως αναφέρθηκε, θα καλυφθούν από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες επεμβάσεων και το κόστος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα απογευματινά χειρουργεία θα κοστίζουν λιγότερο ή περισσότερο από τα αντίστοιχα χειρουργεία στον Ιδιωτικό Τομέα;

Με βάση τη σύγκριση των τιμών ανάμεσα σε είδη επεμβάσεων που θα διενεργούνται κατά τα απογευματινά χειρουργεία με τα αντίστοιχα είδη επεμβάσεων στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία, παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στο κόστος των επεμβάσεων.

Αναλυτικότερα, παρέχεται συγκριτικός πίνακας παρακάτω:

Ποια είναι η Ιστορία της Λίστας Χειρουργείου στην χώρα μας, γιατί δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η Λίστα Χειρουργείου;

Μέχρι το 2017 δεν υπήρχε Λίστα Χειρουργείου στην Ελλάδα, όταν και θεσμοθετήθηκε, με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση των πολιτών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης. Η λειτουργία όμως της Λίστας Χειρουργείου δεν έχει αποδώσει για 3 βασικούς λόγους:

Έλλειψη προτυποποιημένης διαδικασίας συντήρησης

Απουσία δυνατότητας συνεχούς παρακολούθησης

Απουσία διασύνδεσης της Λίστας Χειρουργείου με τις υπόλοιπες διαδικασίες του Νοσοκομείου (π.χ. πραγματοποιθέντα χειρουργεία)

Τι πρωτοβουλίες έχει λάβει το Υπουργείο Υγείας;

Για την αντιμετώπιση τόσο των καθυστερήσεων όσο και τη βελτίωση της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου, το Υπουργείο Υγείας προέβη σε στρατηγικές αποφάσεις.

Οι λύσεις βασίστηκαν σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας βασίστηκε στη διασφάλιση της ορθής συντήρησης της Λίστας Χειρουργείου και στη συνεχή παρακολούθησή της. Ο δεύτερος πυλώνας στηρίχθηκε στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου με την πλήρη ψηφιοποίηση της να αποτελεί προτεραιότητα.

Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες για την διαχείριση της Λίστας Χειρουργείου;

Ένα από τα υφιστάμενα προβλήματα της Λίστας Χειρουργείου, ήταν η αδυναμία εκκαθάρισης της Λίστας και συνεπώς η μη αξιοπιστία των δεδομένων. Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, συστάθηκε μία επιτροπή για να εκκαθαριστούν οι Λίστες Χειρουργείου. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 150.000 κλήσεις σε πολίτες, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η πληροφορία για το αν επιθυμούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι στη Λίστα Χειρουργείου.

Η εκκαθάριση ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς όπως φάνηκε κρίνοντας από το αποτέλεσμα, περισσότερο από το 38% των εγγεγραμμένων πολιτών δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην λίστα για διάφορους λόγους. Οι βασικοί λόγοι που οι πολίτες δεν επιθυμούσαν να παραμένουν στην Λίστα Χειρουργείου ήταν:

Επέλεξαν να χειρουργηθούν είτε σε άλλα δημόσια Νοσοκομεία ή σε Ιδιωτικές κλινικές για επίσπευση του χρόνου

Δεν επιθυμούσε πλέον ο πολίτης να πραγματοποιήσει το χειρουργείο

Τέλος, για τη μείωση των περιστατικών, τα οποία είναι σε αναμονή, έχουν εξεταστεί μία σειρά μέτρων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μέσα στους πρώτους μήνες του 2024.

Τι μεταρρυθμίσεις θα συμβούν για τον εκσυγχρονισμό της Λίστας Χειρουργείου;

Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Λίστας Χειρουργείου, θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η νέα Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου. Η Νομοθετική διάταξη έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023 με σκοπό την προτυποποίηση και πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας. Η λειτουργία της Ψηφιοποιημένης Ενιαίας Λίστας Χειρουργείου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά, με τα περισσότερα Νοσοκομεία της χώρας να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή και εντός των επόμενων εβδομάδων, αναμένεται η Ψηφιοποιημένη Ενιαία Λίστα Χειρουργείου να είναι σε πλήρη ισχύ.

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Λίστες Χειρουργείου τηρούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας. Η κατάσταση του χρόνου αναμονής στις χώρες της Ευρώπης, σχετικά με τις αναμονές των χειρουργικών επεμβάσεων στα Νοσοκομεία, ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα η Σουηδία, ο χρόνος αναμονής του πολίτη για μη επείγουσα χειρουργική επέμβαση κυμαίνεται στις 50 μέρες κατά μέσο όρο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίθετα, η κατάσταση είναι διαφορετική, καθώς ο μέσος χρόνος αναμονής των πολιτών για την πραγματοποίηση μη επείγουσας επέμβασης ξεπερνά τους 12 μήνες, σύμφωνα με τα δεδομένα του αρμόδιου φορέα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα η Λίστα Χειρουργείου έχει ξεπεράσει τις 7,6 εκατομμύρια εγγραφές, τον Αύγουστο του 2023, 37% προσαυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν οι εγγραφές ήταν 5,6 εκατομμύρια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των πολιτών που αναμένουν για χειρουργική επέμβαση περισσότερο από 4 μήνες. Περισσότεροι από 4 στους 10 πολίτες περιμένουν περισσότερο από 4 μήνες για χειρουργική επέμβαση.

Τα απογευματινά χειρουργεία αποτελούν ένα προσωρινό μέτρο του Υπουργείου Υγείας;

Η απάντηση είναι όχι. Τα απογευματινά χειρουργεία σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα Υγείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών της Λίστας χειρουργείου, όμως ο απώτερος σκοπός είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του Ε.Σ.Υ.

