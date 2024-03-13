Στα 800 εκατομμύρια ανέρχεται παγκοσμίως ο αριθμός των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, μία προοδευτικά εξελισσόμενη πάθηση που επηρεάζει άνω του 10% του γενικού πληθυσμού παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, ο αριθμός αυτός φτάνει τα 100 εκατομμύρια άτομα και οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2040 η Χρόνια Νεφρική Νόσος θα αποτελέσει την πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Σήμερα, εκτιμάται ότι περίπου 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Νόσο στην Ελλάδα, από τους οποίους 14.000 βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Στη Θεσσαλονίκη, 1.400 περίπου ασθενείς υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, 150 σε περιτοναϊκή κάθαρση και 300 έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Τα παραπάνω επισημαίνουν οι διοργανωτές της 5ης επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 (11:00 με 20:30) στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. Στόχος της Ημερίδας είναι η ενημέρωση για τις σύγχρονες απόψεις αναφορικά με την αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπευτικής γύμνασης, υγιεινοδιαιτητικού τρόπου ζωής, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης, ως συμπληρωματικών μεθόδων της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Στη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα άσκησης που εφαρμόζει το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης στη μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Β’ Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ.

Η ημερίδα διοργανώνεται από τη B΄ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, την Α΄Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, το Εργαστήριο Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, την Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ, την «European Assοciation of Rehabilitation in Chronic Kidney Disease» και τον Σύλλογο Νεφροπαθών Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, γυμναστές, ασθενείς και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

