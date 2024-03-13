Πώς να ξεπεράσετε τον φόβο σας και να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία

Το να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία κάποιες φορές φαντάζει «τρομακτικό». Το να ξεκινάμε οτιδήποτε καινούργιο είναι τρομακτικό, πόσο μάλλον το να επιτρέψουμε σε έναν επαγγελματία να εμβαθύνει στο μυαλό μας, να διαλύσει όλα τα κάστρα μας και τις μικρές κατασκευές που μας επέτρεψαν να φτιάξουμε όλα αυτά τα χρόνια, να τα κρίνει και να μας κάνει να αναθεωρήσουμε. Τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Είτε καλά είτε κακά.

Και τι θα γίνει αν ανακαλύψουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στους άλλους; Ότι απλά πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό που είμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας; Ότι οι φόβοι μας είναι δικαιολογημένοι και ότι δεν έχει να κάνει με έλλειψη αυτοεκτίμησης; Ότι δεν φταίνε οι γονείς μας ή τα τραύματά μας, αλλά αποκλειστικά εμείς; Η ψυχοθεραπεία κουβαλάει μαζί της ψευδείς μύθους, προκαταλήψεις και παρανοήσεις που μας απομακρύνουν από το να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι.

Το TikTok είναι γεμάτο με συζητήσεις και βίντεο σχετικά με την ψυχοθεραπεία. Όλοι νομίζουν ότι πάσχουν από διαταραχές, κάνουν αυτοδιάγνωση, χρησιμοποιούν ιατρική και επαγγελματική ορολογία και τα αναφέρουν σαν να γνωρίζουν καλά.

Τα οφέλη της ψυχοθεραπείας

Οι φόβοι που σε αποτρέπουν δεν έχουν στ’αλήθεια βάση. Το ψυχολογικό ταξίδι, δεν έχει σχεδόν ποτέ σχέση με πάγιες και τρομερές διαγνώσεις. Λέγεται ταξίδι για κάποιο λόγο, είναι μακρύ και δύσκολο και μερικές φορές αργό. Όταν ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία θα καταλάβεις πως με λίγη προσπάθεια και συνέπεια, μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Τίποτα όμως δεν είναι καλύτερο για να καθησυχάσει τους πιο φοβισμένους, από τα δεδομένα παρακάτω.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, για παράδειγμα, το 75% των ανθρώπων που ξεκινούν αυτό το ταξίδι επωφελούνται από αυτό. Ποια είναι όμως αυτά τα οφέλη; Το να πηγαίνουμε για ψυχοθεραπεία βελτιώνει τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Μας κάνει να νιώθουμε συνολικά καλύτερα. Μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με μεγαλύτερη επίγνωση. Κρατάει το άγχος μακριά, και όταν δεν το κάνει, μας βοηθάει να το περιορίσουμε. Το Κέντρο Θεραπείας της Νέας Υόρκης αναφέρει επίσης, εκτός από τον κατάλογο των πλεονεκτημάτων, την απόκτηση νέων προοπτικών και τη δυνατότητα αποφυγής της πτώσης σε κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές.

Τέλος, η έκθεση του Gitnux για το 2024, αναφέρει ότι το 65,9% των ενηλίκων που έχουν λάβει κάποια μορφή ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής σχετικά με την ψυχική τους υγεία, ανέφεραν ότι νιώθουν καλύτερα και “λειτουργούν” καλύτερα στην καθημερινή τους ζωή, μέρα με τη μέρα.

Μόλις ξεκινήσουμε, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε;

Η απόφαση για να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία και η πραγματοποίηση ενός πρώτου βήματος σχετικά με αυτό, είναι τα πιο σημαντικά πράγματα, αλλά όχι αυτονόητα. Η ψυχοθεραπεία, αποτελεί μια ανθρώπινη σχέση, μεταξύ επαγγελματία και “ασθενή”, που θέλει φροντίδα. Αν έκανες μερικές δοκιμαστικές συνεδρίες και κατάλαβες ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν είναι κατάλληλο για εσένα, συνέχισε να προσπαθείς. Αν θέλεις, ψάξε επίσης τις διάφορες προσεγγίσεις και τύπους θεραπείας και πάρε συμβουλές από επαγγελματίες για το τι μπορεί να είναι καλύτερο για εσένα. Δώσε προσοχή στις προφορικές πληροφορίες μεταξύ φίλων. Ο θεραπευτής σου δεν θα πρέπει να είναι ο θεραπευτής του συντρόφου σου, συγγενών ή φίλων, καθώς μπορεί να προκύψουν δυσάρεστες εμπλοκές, που θα σε εμποδίζουν να εκφράσεις ελεύθερα όσα θέλεις να πεις.

Το να βρεις τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή είναι σαν να βρίσκεις το τέλειο τζιν: πρέπει να δοκιμάσεις μερικά και να κλάψεις στα δοκιμαστήρια μέχρι να βρεις αυτό που θα σου ταιριάζει απόλυτα. Μόλις το βρεις, πρέπει να είστε ανοιχτή και πρόθυμη. Μην ντρέπεσαι για τίποτα, συνεργάσου και μη λες ψέματα. Η ντροπή και η κριτική δεν υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπάρχουν, σε αυτά τα 50 λεπτά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.