Ενώ τα πρόσφατα εγκεκριμένα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ υπόσχονται κάποια επιβράδυνση της καταστροφής της μνήμης εξαιτίας της νόσου, ωστόσο οι τρέχουσες θεραπείες δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές για την ανάκτηση της μνήμης. Μια ομάδα επιστημόνων από το αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γήρανση Buck προτείνει μια εναλλακτική στρατηγική στην κατεύθυνση αυτή.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται KIBRA και βρίσκεται στα νεφρά και στον εγκέφαλο. Στον εγκέφαλο εντοπίζεται κυρίως στις συνάψεις, δηλαδή στις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, που επιτρέπουν τον σχηματισμό και την ανάκληση των αναμνήσεων. Όπως διαπίστωσαν, οι εγκέφαλοι με νόσο Αλτσχάιμερ παρουσιάζουν ανεπάρκεια της KIBRA. Επίσης, εντόπισαν ότι αυτή η πρωτεΐνη μπορεί να αντιστρέψει την εξασθένηση της μνήμης που σχετίζεται με το Αλτσχάιμερ και ότι διασώζει μηχανισμούς που προάγουν την ανθεκτικότητα των συνάψεων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν σε δημοσίευσή τους στο περιοδικό «The Journal of Clinical Investigation» ότι η KIBRA θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για τη βελτίωση της μνήμης μετά την έναρξη της απώλειας μνήμης, παρόλο που η τοξική πρωτεΐνη Ταυ που προκάλεσε τη βλάβη παραμένει.

«Η μείωση των τοξικών πρωτεϊνών είναι φυσικά σημαντική, αλλά η επιδιόρθωση των συνάψεων και η βελτίωση της λειτουργίας τους είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας που θα μπορούσε να βοηθήσει. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι αυτό θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον», δηλώνει η επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Buck, Τάρα Τρέισι, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

