Αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης καταγράφηκε την εβδομάδα 22-28 Ιανουαρίου.

Το διάστημα αυτό σημειώθηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Υποχώρηση καταγράφεται στη δραστηριότητα του SARS-CoV-2 και όλοι οι δείκτες της covid-19 παρουσιάζουν μείωση. Κυρίαρχη υπο-παραλλαγή είναι η JN.1 κυμαινόμενη γύρω στο 50%.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=546) παρουσίασε μείωση 60% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=1.375) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=1.112). Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=11) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=35) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=49). Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 51.

Καταγράφηκαν 65 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 84 έτη (εύρος 52-97 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=104) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=179).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 κυμαινόμενη γύρω στο 50%, ακολουθούμενη από την EG.5 (30%).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 7 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρόλο που η συχνότητα εμφάνισης των γριπωδών συνδρομών εμφανίζει σταθερή πτωτική τάση.

Καταγράφηκαν 5 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 5 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης νοσηλεύτηκαν 94 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 32 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

'Εχουν τυποποιηθεί 263 στελέχη γρίπης, προερχόμενα από νοσοκομειακά δείγματα και από δείγματα Sentinel κοινότητας, εκ των οποίων τα 260 (99%) ήταν τύπου Α και 3 (1%) τύπου Β.

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 246 στελέχη τύπου Α. Τα 230 (93,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 16 (6,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

