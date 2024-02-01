AI: Μπορεί να προβλέψει το ποσοστό επιβίωσης από την «πιο θανατηφόρα μορφή» καρκίνου του εγκεφάλου

Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν από τον πιο θανατηφόρο τύπο καρκίνου μπορεί να προβλέψει η Τεχνητή Νοημοσύνη σύμφωνα με επιστήμονες.



Ερευνητές στο King's College του Λονδίνου εκπαίδευσαν ένα μοντέλο AI για να καθορίσουν εάν οι άνθρωποι που διαγνώστηκαν με γλοιοβλάστωμα θα ζούσαν για τουλάχιστον οκτώ μήνες μετά την ακτινοθεραπεία, επιτρέποντας στους γιατρούς να εξετάσουν άλλες θεραπείες αν η ακτινοθεραπεία δεν επαρκούσε.

Ο μέσος χρόνος επιβίωσης από γλοιοβλάστωμα– μόνο το 25% των ασθενών επιβιώνει περισσότερο από ένα χρόνο και μόλις το 5% των ασθενών επιβιώνει περισσότερο από πέντε χρόνια.Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε με ένα σύνολο δεδομένωνδιαφορετικών τύπων καρκίνου.Το βρετανικό Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο - το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα για τους καρκίνους - σημειώνει ότι τα γλοιοβλαστώματα είναι η «πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του εγκεφάλου». Αναπτύσσεται όταν τα κύτταρα που υποστηρίζουν τα νεύρα στον εγκέφαλο αρχίζουν να διαιρούνται ανεξέλεγκτα. Τα ταχέως αναπτυσσόμενα κύτταρα εισβάλλουν στον κοντινό εγκεφαλικό ιστό, καθιστώντας δύσκολη την αφαίρεσή τους,σε άλλες περιοχές του σώματος.

