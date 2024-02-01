Σχεδόν τριπλάσιος ο κίνδυνος άνοιας τον πρώτο χρόνο έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο

Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος κατά το πρώτο έτος έπειτα από ένα εγκεφαλικό, ενώ παραμένει αυξημένος για μια περίοδο 20 ετών.

Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα που θα παρουσιαστεί στο φετινό Διεθνές Συνέδριο για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια της Αμερικανικής Εταιρείας Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Η έρευνα έγινε σε βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά, που περιλάμβαναν στοιχεία για περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα. Εντόπισαν περισσότερα από 180.000 άτομα που είχαν υποστεί πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε ισχαιμικό είτε ενδοεγκεφαλική αιμορραγία. Στη συνέχεια συνέκριναν τους επιζώντες του εγκεφαλικού με δύο ομάδες ελέγχου, άτομα του γενικού πληθυσμού που δεν είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο και άτομα που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή και όχι εγκεφαλικό επεισόδιο.

Εντοπίστηκε ότι ο κίνδυνος άνοιας ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος κατά το πρώτο έτος έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, στη συνέχεια μειώθηκε σε μιάμιση φορά αυξημένο κίνδυνο μέχρι την πενταετία και παρέμεινε αυξημένος 20 χρόνια αργότερα. 'Ανοια εμφανίστηκε σχεδόν στο 19% των επιζώντων από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης πεντέμισι ετών. Επιπλέον, ο κίνδυνος άνοιας ήταν 80% υψηλότερους στους επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, αλλά και σε σχέση με την ομάδα ελέγχου που είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Τέλος, ο κίνδυνος άνοιας σε άτομα που είχαν υποστεί ενδοεγκεφαλική αιμορραγία ήταν σχεδόν 150% υψηλότερος από ό,τι στον γενικό πληθυσμό.

