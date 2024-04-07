Tο φως της δημοσιότητας βλέπει ένα ακόμη περιστατικό παιδικής κακοποίησης, αυτή την φορά στο νησί της Ζακύνθου, καθώς 49χρονη γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε τα ανήλικα παιδιά της, 9 και 12 ετών, τα τελευταία 3 χρόνια.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα imerazante.gr, ο πατέρας των παιδιών αυτοκτόνησε πριν από λίγες ημέρες στον Άγιο Δημήτριο.Ο 49χρονος άνδρας, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο , πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα άφησε σημειώματα.

Τα παιδιά του 49χρονου, 12 και 9 ετών έφυγαν από το σπίτι που ζούσαν με την μητέρα τους ζητώντας βοήθεια από γειτόνισσα της οικογένειας, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες,η 49χρονη μητέρα κακοποιούσε τα ανήλικα παιδιά εδώ και 3 χρόνια.

Η γυναίκα στην οποία προσέφυγαν για βοήθεια ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα συνελήφθη η 49χρονη μητέρα. Τα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου όπου μετά την εξέταση των ιατρών διαπιστώθηκε ότι φέρουν σημάδια κακοποίησης στο σώμα τους.

Την φροντίδα των δυο ανηλίκων παιδιών έχει αναλάβει το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ η μητέρα να αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Την έρευνα για το περιστατικό κακοποίησης πραγματοποιεί το Α.Τ. Αλυκών.

