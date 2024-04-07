Συνελήφθησαν το Σάββατο σε περιοχές του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας επτά διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, παράτυπους μετανάστες.

Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εγνατία οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις παράτυπους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπούς διακινητές, διότι εντόπισαν τον έναν να προωθεί παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έντεκα μετανάστες, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχαν μεταφέρει νωρίτερα σε προκαθορισμένο σημείο οι άλλοι τρεις δράστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μετανάστες. Ο δράστης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα ενώ στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη.

Επιπλέον συνελήφθη ακόμη ένας αλλοδαπός διακινητής, διότι όπως διαπιστώθηκε περαίωσε νωρίτερα τους μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα, τους οδήγησε πεζή σε προκαθορισμένο σημείο και τους επιβίβασε στο παραπάνω όχημα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

