Μία δέσμη δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αποτροπή και αντιμετώπιση της παραβατικότητας που εκδηλώνεται μεταξύ νέων υλοποιεί η ΕΛΑΣ από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2024, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής υλοποιείται δράση ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά παραβατικότητας. Η δράση στοχεύει στην αποτροπή εκδηλώσεων βίας και επιθέσεων σε βάρος των νέων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων και των γονέων τους, μέσω της εμφανούς αστυνομικής παρουσίας.

Στις περιπτώσεις που εκδηλώθηκαν περιστατικά βίας και παραβατικότητας, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και συλλήψεις. Η δράση ήπιας αστυνόμευσης έχει αποτιμηθεί θετικά από τους ανηλίκους και τους γονείς, οι οποίοι πλησιάζουν τους αστυνομικούς, συνομιλούν μαζί τους και ενημερώνονται για ζητήματα που τους απασχολούν.

Ο σχεδιασμός υλοποιείται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τη συμμετοχή περισσότερων από 13.500 αστυνομικών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει:

40.638 ελέγχους ανηλίκων,

1.418 προσαγωγές και

συλλήψεις 500 ανηλίκων, μεταξύ των οποίων, 50 για ναρκωτικές ουσίες, 40 για κλοπές- διαρρήξεις, 19 για κατοχή όπλων και 13 για σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 8.078 έλεγχοι, έγιναν 135 προσαγωγές και 9 συλλήψεις ανηλίκων, ενώ στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, 2.345 έλεγχοι και 7 προσαγωγές ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αποτίμησης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει χαρτογραφήσει τις περιοχές και τα σημεία, στα οποία εκδηλώνεται συνεχής και αυξανόμενης παραβατικότητα, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, υλοποιείται σημαντικός αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια 1.250 διαλέξεις σε σχολεία και άλλους χώρους, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 101.969 άτομα καθώς και 86 συναντήσεις με Δήμους, Μ.Κ.Ο. αθλητικούς ομίλους, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και λοιπούς Φορείς.

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτο, ευάλωτο και μόνο. Κανείς γονιός δεν πρέπει να ανησυχεί για το παιδί του όταν αυτό βρίσκεται εκτός σπιτιού», αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

