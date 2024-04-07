Πάτρα: Αυτοκίνητο πάτησε «γυμνό» καλώδιο υψηλής τάσης και έγινε... έκρηξη

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Φρουρίου και Δασυλλίου, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε πάνω από «γυμνό» καλώδιο υψηλής τάσης και έγινε... έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, από την έκρηξη ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου επιβάτη του οχήματος ή περαστικού.

Στην περιοχή γίνονται εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ και το καλώδιο φαίνεται να είχε μείνει χωρίς κάλυψη. Όλα αυτά θα τα εξετάσει η αστυνομία η οποία έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ έκλεισε εγκαίρως τον δρόμο για να μην περάσει άλλο όχημα.

Στο σημείο έχει φτάσει και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.