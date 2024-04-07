Του Χρήστου Στρατουλάκου

Εντελώς διαφορετική εκδοχή για την πράξη κακοποίησης των ανήλικων παιδιών της (12 και 9 ετών) που της αποδίδεται, δίνει η 49χρονη συλληφθείσα κρατούμενη μητέρα από τον Άγιο Δημήτριο Ζακύνθου που κρατείται προκειμένου να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου και να δικασθεί τη Δευτέρα με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, οποίος θα αναλάβει σε επόμενο στάδιο την κατηγορούμενη στη Ζάκυνθο, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι δεν υπάρχει κακοποίηση των παιδιών από τη 49χρονη.

Η 49χρονη πριν μια εβδομάδα έχασε με τραγικό τρόπο τον σύζυγο της, που αυτοκτόνησε με την καραμπίνα του αυτοπυροβοληθείς στο κεφάλι μη αντέχοντας την πίεση που δεχόταν από το εργασιακό περιβάλλον του όταν αποφάσισε να ανοίξει δίκη του επιχείρηση όπως είπε.

