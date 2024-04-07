Για διάρρηξη και κλοπή διαμερίσματος στη Νίκαια, συνελήφθη επ' αυτοφώρω 37χρονος αλλοδαπός, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 5-4-2024, όπου 37χρονος είχε παραβιάσει τη πόρτα του διαμερίσματος αφαιρώντας διάφορα τιμαλφή.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης από τους αστυνομικούς που είχαν καταφθάσει στο σημείο, εξήλθε στο μπαλκόνι και κατά την αναρρίχησή του σε μπαλκόνι άλλου διαμερίσματος, έπεσε και τραυματίστηκε.

0 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε διαπράξει και επιπλέον διάρρηξη και κλοπή από άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

