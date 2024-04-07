Το κατώφλι του εισαγγελέα Ζακύνθου αναμένεται να περάσει αύριο η 49χρονη η οποία συνελήφθη μετά την καταγγελία των παιδιών της ότι τα κακοποιούσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δυο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 12 και 9 ετών αντίστοιχα, πήγαν στη γειτόνισσα τους, στο χωριό 'Αγιος Δημήτρης και της ζήτησαν να καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλουν την κακοποιητική συμπεριφορά της μητέρας τους.

Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ οι ίδιες πηγές, ο σύζυγος της 49χρονης, αυτοκτόνησε πριν λίγες ημέρες ενώ τα δυο παιδιά υιοθετήθηκαν από το ζευγάρι πριν τρία περίπου χρόνια.

Τα δυο παιδιά φαίνεται να κατάθεσαν στην αστυνομία ότι η 49χρονη άρχισε να τα κακοποιεί αμέσως μετά την υιοθεσία τους.

Όπως δήλωσαν αστυνομικές πηγές τα παιδιά είχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης σε σημεία του σώματος γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς που τα εξέτασαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.