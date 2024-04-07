Σε επιφυλακή και εγρήγορση βρίσκεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο μεγάλων πυρκαγιών.

Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ότι συνολικά 88 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο (από τις 18:00 το Σάββατο μέχρι τις 18:00 την Κυριακή). Από αυτές οι 80 κατασβέστηκαν άμεσα στο πρώτο στάδιο εκδήλωσής τους, και οι 8 ήδη αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα.

Σύμφωνα μάλιστα με υπηρεσιακούς παράγοντες της πυροσβεστικής, το επόμενο διάστημα ενδέχεται να γίνουν ανακοινώσεις για έναρξη της αντιπυρικής περιόδου νωρίτερα από την 1η Μαΐου που προβλέπεται.

Πέραν όμως των υψηλών για την εποχή, θερμοκρασιών, άλλος υπαρκτός κίνδυνος είναι η αμέλεια. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε και επιβολή διοικητικών προστίμων σε Λακωνία, Κρήτη, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αττική, Θεσσαλία, Πέλλα, Αχαΐα και Δράμα.

"Δεν παίζουμε με τη φωτιά - εγκληματική η απροσεξία"

«Είτε από πρόθεση είτε εξ αμελείας, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες των περιπτώσεων όπως αυτή στην Ιεράπετρα, οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές», επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του στο X, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύσκεψη με ομάδα μετεωρολόγων και στη συνέχεια συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησε γα το θέμα το Σάββατο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αντικείμενο οι ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών.

Πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ στην Κρήτη τη Δευτέρα θα σημειωθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά έως 26 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

