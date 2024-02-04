Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο κτήριο από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου

Υπουργείο Εργασίας

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τις τελευταίες ώρες, με άμεσες ενέργειες και συντονισμό, αποκαταστάθηκαν πλήρως οι σημαντικές υλικές ζημιές τις οποίες υπέστη το κτήριο από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υπουργείο Εργασίας υπηρεσίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark