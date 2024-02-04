Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τις τελευταίες ώρες, με άμεσες ενέργειες και συντονισμό, αποκαταστάθηκαν πλήρως οι σημαντικές υλικές ζημιές τις οποίες υπέστη το κτήριο από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση».

Πηγή: skai.gr

