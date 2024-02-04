Η ΕΛΑΣ απευθύνει δημόσια έκκληση στους πολίτες για παροχή πληροφοριών σχετικά με ένα τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα που συνέβη την Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, στη περιοχή Νίκαια-Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Συγκεκριμένα το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20.30, στη διασταύρωση των οδών Πέτρου Ράλλη και Ανακρέοντος όπου μια μοτοσικλέτα άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, η οποία κινούνταν επί της Π. Ράλλη με κατεύθυνση προς την οδό Λαοδικείας, παρέσυρε ένα ηλικιωμένο πεζό.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του ηλικιωμένου, ο οποίος διέσχιζε την Π. Ράλλη με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία της μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός, αλλά και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας εγκατέλειψαν τον τόπο του ατυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για την ταυτότητα του εμπλεκόμενου οχήματος, των επιβαινόντων, καθώς και για τις συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω σοβαρό τροχαίο ατύχημα, να επικοινωνήσει με το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς στα τηλέφωνα: 210-4949713-712-715.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.