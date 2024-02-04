Για δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος κάνουν λόγο στελέχη της αντιτρομοκρατικής, αναφερόμενα στον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε σακίδιο απέναντι από το υπουργείο Εργασίας. Τα άτομα προσέγγισαν το σημείο τοποθέτησαν τον μηχανισμό και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. Επισημαίνεται πάντως, ότι η εικόνα των ατόμων δεν είναι καθαρή, καθώς έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σημειώνεται ότι όσο καθυστερεί η προκήρυξη των τρομοκρατών τόσο εντείνονται οι φόβοι στην ΕΛΑΣ για ενδεχόμενο νέο χτύπημα, είτε βομβιστικό, είτε και ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικού στόχου.



Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποτυχημένη ενέργεια που έγινε στην έδρα των ΜΑΤ στο Γουδή τον περασμένο Δεκέμβρη η Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για την ενέργεια αυτή στην προκήρυξή της είχε απειλήσει ότι «θα χτυπήσουμε ξανά την κατάλληλη στιγμή (…) Την επόμενη φορά τα ένστολα καθάρματα θα βρεθούν απέναντι από τις κάννες των όπλων μας. Κι αυτό δεν είναι απειλή. Ούτε προειδοποίηση. Είναι δέσμευση».



Σύμφωνα με έμπειρες πηγές της αστυνομίας μέσω της προκήρυξης που αναμένεται να βγει θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοινά στοιχεία με προκηρύξεις παλαιότερων τρομοκρατικών οργανώσεων, που ενδεχομένως να δείξουν και τον συντάκτη.



Στο «μικροσκόπιο» της Αντιτρομοκρατικής έχουν μπει μέλη ανενεργών οργανώσεων που βρίσκονται εκτός φυλακής ή δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές, και ήταν «κάτω από τα ραντάρ» για αρκετά χρόνια. Πιθανότατα να έχουν καταφέρει να στρατολογήσουν νέα άτομα, πιθανότατα αντιεξουσιαστές, χωρίς ποινικό μητρώο και έχουν απασχολήσει τις αρχές ενδεχομένως για κάποιες επιθέσεις κατά αστυνομικών σε πορείες.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την υπόθεση (της τρομοκρατίας) να αναβιώσει, δεν θα το επιτρέψουμε» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην έκρηξη βόμβας χθες τα ξημερώματα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.

Ο υπουργός μίλησε για σοβαρή και βαριά εγκληματική ενέργεια στο κέντρο της πόλης, την ώρα που κυκλοφορούσαν παιδιά για διασκέδαση.

