Tραγικός θάνατος ηλικιωμένου σε φωτιά στα Χανιά - Απανθρακώθηκε στο σπίτι του

Η πυροσβεστική έσπευσε αρχικά με δύο οχήματα και έξι άνδρες, ενώ στην εξέλιξη του συμβάντος υπήρξε πληροφορία ότι εντός του σπιτιού υπήρχε άνθρωπος που είχε εγκλωβιστεί

Φωτιά

Τραγικό τέλος βρήκε ένας ηλικιωμένος σε φωτιά σε σπίτι που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά, στη Λεωφόρο Κ. Καραμανλή, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο της Σούδας.

Η πυροσβεστική έσπευσε αρχικά με δύο οχήματα και έξι άνδρες, ενώ στην εξέλιξη του συμβάντος υπήρξε πληροφορία ότι εντός του σπιτιού υπήρχε άνθρωπος που είχε εγκλωβιστεί.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, ένας ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 75 ετών, έχασε τη ζωή του εντός του σπιτιού, καθώς δεν μπόρεσε να βγει έξω όταν ξέσπασε η φωτιά. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η σορός του βρέθηκε απανθρακωμένη εντός.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς διεξάγει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Πηγή: zarpanews.gr

