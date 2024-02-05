Σε αναμονή της προκήρυξης βρίσκονται τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής για την ανάληψη ευθύνης της βομβιστικής επίθεσης στο υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, υπάρχει ανησυχία στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς δύο μέρες μετά καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, γεγονός που προκαλεί φόβους για νέο ενδεχόμενο «χτύπημα»

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ Μ. Τεζάρης, η αντιτρομοκρατική προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ της νέο- τρομοκρατίας και να διαπιστώσει εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ παλιών και νέων οργανώσεων.

Οι ειδικοί της αντιτρομοκρατικής αναμένουν την προκήρυξη ώστε να μπορέσουν μέσω του τρόπου γραφής να σκιαγραφήσουν την τρομοκρατική οργάνωση

Μέχρι στιγμής ωστόσο, το μόνο στοιχείο είναι ότι πρόκειται για δύο άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εκ των οποίων ο ένας ενώ άφησε το σακίδιο στα κάγκελα του υπουργείου λίγο πριν γίνει η έκρηξη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.