Στον χείμαρρο της Αγριλιάς στην περιοχή των λυόμενων εστιάζονται σήμερα οι έρευνες για την ανεύρεση του όπλου του Μπάμπη Κούτσικου.

Οι αρχές, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr «χτενίζουν» το σημείο προκειμένου να εντοπίσουν το κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 31χρονος.

Πρόκειται για ένα δεκάβολο μονόκαννο που χρησιμοποιείται στο κυνήγι αγριογούρουνου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα πυροβολήθηκε μια φορά και από κοντινή απόσταση και δέχτηκε τα σκάγια του όπλου από μπροστά και ψηλά.

Η ανεύρεση του όπλου είναι σημαντική διότι προφανώς θα δείξει στους ειδικούς αν ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να στερήσει τη ζωή του 31χρονου.

Για το λόγο αυτό συμμετέχει και σκάφος με ειδικούς στις αναζητήσεις στα νερά του χειμάρρου ο οποίος σε πολλά σημεία έχει και αρκετό βάθος.

