Δολοφονία στο Μεσολόγγι: Έρευνες στον χείμαρρο Αγριλιάς για την ανεύρεση του όπλου του Μπάμπη Κούτσικου -Βίντεο

Οι αρχές «χτενίζουν» το σημείο προκειμένου να εντοπίσουν το κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 31χρονος Μπάμπης Κούτσικος

Ψάχνουν στον χείμαρρο Αγριλιάς για το όπλο του Μπάμπη

Στον χείμαρρο της Αγριλιάς στην περιοχή των λυόμενων εστιάζονται σήμερα οι έρευνες για την ανεύρεση του όπλου του Μπάμπη Κούτσικου. 

Οι αρχές, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr  «χτενίζουν» το σημείο προκειμένου να εντοπίσουν το κυνηγετικό όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 31χρονος.

Πρόκειται για ένα δεκάβολο μονόκαννο που χρησιμοποιείται στο κυνήγι αγριογούρουνου. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα πυροβολήθηκε μια φορά και από κοντινή απόσταση και δέχτηκε τα σκάγια του όπλου από μπροστά και ψηλά.  

Η ανεύρεση του όπλου είναι σημαντική διότι προφανώς θα δείξει στους ειδικούς αν ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να στερήσει τη ζωή του 31χρονου.

Για το λόγο αυτό συμμετέχει και σκάφος με ειδικούς στις  αναζητήσεις στα νερά του χειμάρρου ο οποίος σε πολλά σημεία έχει και αρκετό βάθος.

