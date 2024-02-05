Σε ανακριτή κλήθηκε να απολογηθεί η 33χρονη που καταγγέλθηκε από τον πρώην σύζυγό της ότι τον βιντεοσκόπησε παράνομα με το κινητό της τηλέφωνο, έπειτα από καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όταν η γυναίκα πήγε το 2 ετών παιδί της στο σπίτι του 35χρονου πρώην συζύγου και πατέρα του ανήλικου, βάσει δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα επικοινωνίας.

Εις βάρος της 33χρονης ασκήθηκε δίωξη για παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, σε βαθμό κακουργήματος.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, με την κατηγορούμενη - κατά πληροφορίες - να απολογείται ότι η βιντεοσκόπηση ήταν «μέσο άμυνας», επειδή ο 35χρονος επιχείρησε να τη διώξει από το σπίτι, εκδηλώνοντας βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

Για το συμβάν, η ίδια κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο για ενδοοικογενειακή απειλή και βία, όπως επίσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης, με συνέπεια να συλληφθεί και εκείνος και να παραπεμφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

