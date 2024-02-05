Ταγιάνι: Στην Ελλάδα η κεντρική διοίκηση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ από ξηράς

Στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή, αμυντική, επιχείρηση «Aspides» για την προστασία των εμπορικών πλοίων από επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρθηκε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Aντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Τα ευρωπαϊκά όργανα εργάζονται για την συγκεκριμένη επιχείρηση βήμα βήμα. Η χώρα μου θα έχει τη ευθύνη για το επιχειρησιακό κόμματι της αποστολής, «εν πλω», αλλά η κεντρική διοίκηση από ξηράς επιχείρησης θα έχει ως έδρα την Ελλάδα» ανέφερε ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Ιταλία θα συμμετέχει, αρχικά, με το αντιτορπιλικό Caio Duilio.

«Στην επιχείρηση αυτή θα συμμετάσχουμε μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Θα πρέπει να προστεθούν, πάντως, και άλλες χώρες της Ένωσης», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Σε σχέση με την προοπτική αποδυνάμωσης των επιθέσεων των Χούθι, o Ταγιάνι εξέφρασε την ελπίδα για αποτρεπτικό αποτέλεσμα μετά την έναρξη της ευρωπαϊκής αποστολής, η οποία που «μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της έντασης του πολέμου στο Ισραήλ, με προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων και την εκεχειρία», υπογράμμισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

