Μετά από πέντε χρόνια αδράνειας, η τρομοκρατία επανεμφανίζεται. Οι έρευνες της Αστυνομίας αναζητούν το νήμα ενδεχόμενης σύνδεσης των νέων τρομοκρατών στην ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών και τον Επαναστατικό Αγώνα που είχαν μάλιστα κάνει ανάλογες βομβιστικές επιθέσεις, η τελευταία το 2018 εις βάρος του ΣΚΑΪ.



Από την Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών και τον Επαναστατικό Αγώνα, στην τοποθέτηση βόμβας από την Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Μετά από πέντε χρόνια στην αφάνεια, η τρομοκρατία επιστρέφει εμφατικά στο προσκήνιο.

Πλέον η ελληνική αστυνομία και οι ειδικές υπηρεσίες του σώματος, καλούνται να αντιμετωπίσουν το φάντασμα της νεοτρομοκρατίας.

Δεκέμβριος 2018

Τον Δεκέμβριο του 2018 η τρομοκρατική οργάνωση Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών, τοποθέτησε βόμβα μεγάλης ισχύος στις έξω από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής.

Είχαν τοποθετήσει την βόμβα μέσα σε σακίδιο και από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, αλλά και σε γειτονικές πολυκατοικίες.

Δεκέμβριος 2017

Στις 22 Δεκεμβρίου του 2017 τέσσερις τρομοκράτες της ΟΛΑ που επέβαιναν σε βανάκι, τοποθέτησαν βόμβα στο Εφετείο της Αθήνας, ενώ πυροβόλησαν και κατά αστυνομικού.

Από την έκρηξη καταστράφηκαν όλα τα τζάμια του Εφετείου με τους δράστες να πυρπολούν το όχημα διαφυγής.

Ιανουάριος 2009

Τον Ιανουάριο του 2009 μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, άνοιξαν πυρ κατά του υπουργείου Πολιτισμού, τραυματίζοντας και έναν αστυνομικό.

Φεβρουάριος 2009

Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ο Επαναστατικός Αγώνας πραγματοποιεί βομβιστική επίθεση σε τράπεζα στην Κηφισιά.

Μάρτιος 2009

Τον Μάρτιο στο στόχαστρο των τρομοκρατών μπαίνει υποκατάστημα τράπεζας στη Νέα Ιωνία, στην οποία τοποθετούν βόμβα.

Σεπτέμβριος 2009

Τον Σεπτέμβριο τα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα, ανατινάζουν παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο που είχαν τοποθετήσει έξω από το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Απρίλιος 2014

Τελευταίο χτύπημα της ομάδας Μαζιώτη - Ρούπα, ήταν αυτό στις 10 Απριλίου του 2014 με στόχο το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οδό Αμερικής.

Από την έκρηξη είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές με χιλιάδες τζάμια να σπάνε και την έκρηξη να γίνεται αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση.

