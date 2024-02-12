Τέσσερις νεκροί – ανάμεσά τους και ο δράστης - είναι ο τραγικός απολογισμός της ένοπλης επίθεσης ενός 76χρονου άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής, το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.
Νεκροί είναι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο συνιδιοκτήτης και διαχειριστής και ένας πρώην καπετάνιος, υπάλληλος της εταιρείας.
Έξω από το κτίριο της επίθεσης άρχισαν να φτάνουν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αλλά και των εργαζόμενων, όλοι σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές τραγικό περιστατικό.
Συγκλονισμένος ο γαμπρός του νεκρού καπετάνιου περιγράφει πώς έχασε την ζωή του ο πεθερός του. «Ο κακοποιός μπήκε στο γραφείο του γαμπρού της ιδιοκτήτριας. Ο πεθερός μου πετάχτηκε να του πάρει την καραμπίνα και ο 76χρονος έβγαλε ένα πιστόλι και τον χτύπησε πισώπλατα».
Η κόρη του νεκρού καπετάνιου, σε σοκ και με τρεμάμενη φωνή, δήλωσε ότι έμαθε για την επίθεση από τις ειδήσεις.
Το είδαμε στις ειδήσεις, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα στους συναδέλφους σας και μου είπαν ότι έχουν βγει όλοι έξω… ήρθαμε να δούμε τι συμβαίνει…» είπε η νεαρή κοπέλα.
