Τέσσερις νεκροί – ανάμεσά τους και ο δράστης - είναι ο τραγικός απολογισμός της ένοπλης επίθεσης ενός 76χρονου άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής, το πρωί σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα.

Νεκροί είναι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο συνιδιοκτήτης και διαχειριστής και ένας πρώην καπετάνιος, υπάλληλος της εταιρείας.

Έξω από το κτίριο της επίθεσης άρχισαν να φτάνουν συγγενείς και φίλοι των θυμάτων αλλά και των εργαζόμενων, όλοι σοκαρισμένοι από το πρωτοφανές τραγικό περιστατικό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκλονισμένος ο γαμπρός του νεκρού καπετάνιου περιγράφει πώς έχασε την ζωή του ο πεθερός του. «Ο κακοποιός μπήκε στο γραφείο του γαμπρού της ιδιοκτήτριας. Ο πεθερός μου πετάχτηκε να του πάρει την καραμπίνα και ο 76χρονος έβγαλε ένα πιστόλι και τον χτύπησε πισώπλατα».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κόρη του νεκρού καπετάνιου, σε σοκ και με τρεμάμενη φωνή, δήλωσε ότι έμαθε για την επίθεση από τις ειδήσεις.

Το είδαμε στις ειδήσεις, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα στους συναδέλφους σας και μου είπαν ότι έχουν βγει όλοι έξω… ήρθαμε να δούμε τι συμβαίνει…» είπε η νεαρή κοπέλα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.