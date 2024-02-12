Άνοιξαν οι οδοί Σταδίου και Αιόλου που νωρίτερα είχαν αποκλειστεί λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.