Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε Σταδίου και Αιόλου

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ πραγματοποιείται έξω από το υπουργείο Εργασίας

UPDATE: 14:11
ΠΟΕΔΗΝ

Άνοιξαν οι οδοί Σταδίου και Αιόλου που νωρίτερα είχαν αποκλειστεί λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το υπουργείο Εργασίας.

