Άνοιξαν οι οδοί Σταδίου και Αιόλου που νωρίτερα είχαν αποκλειστεί λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ έξω από το υπουργείο Εργασίας.
Πηγή: skai.gr
