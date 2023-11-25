Υπ. Εργασίας: Συστάσεις προς εργοδότες για μέτρα προστασίας λόγω της κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη προσοχή για τους διανομείς

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εφιστά την προσοχή στους εργοδότες επιχειρήσεων σε περιοχές που, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το οποίο εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδηλώνονται ή αναμένεται να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα, να προβούν στις απαραίτητες -κατά περίπτωση- ενέργειες, στο πλαίσιο της θεσμικά προβλεπόμενης υποχρέωσης προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους.

Ενδεικτικά, τέτοιες ενέργειες είναι η αποφυγή ή ασφαλής διευθέτηση εξωτερικών εργασιών, η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και η διευκόλυνση ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης στους χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ασφάλεια των εργαζομένων σε υπηρεσίες delivery.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με το άρθρο 32 του ν. 5053/23.

