Θύμα κλοπής ο Λευτέρης Πανταζής- Η περιπέτεια του δημοφιλούς λαϊκού τραγουδιστή

Θύμα κλοπής έπεσε ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Λευτέρης Πανταζής.

Mιλώντας στον Σκάι, νωρίτερα εξήγησε πως έπεσε θύμα κλοπής στο αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, χθες ταξιδεύοντας διαπίστωσε πως από τα προσωπικά του αντικείμενα έλειπε ένα τσαντάκι.

Περιέγραψε πως ταξιδεύει κάθε Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη όπου και τραγουδάει, και είναι η δεύτερη φορά που του συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η πρώτη ήταν πριν από 3 μήνες, όταν έχασε ένα μικρό πορτοφόλι με κάρτες μέσα. Ευτυχώς, περιέγραψε, αυτές οι κάρτες ήταν ληγμένες.

«Εγώ δίνω τον σάκο μου στις αποσκευές...Έχω συνήθως ένα κοστούμι μαζί μου και μία τσάντα με πράγματα που χρειάζομαι. Το κοστούμι το παίρνω μαζί μου, την τσάντα τη δίνω κλειδωμένη στις αποσκευές», είπε μεταξύ άλλων.

Τόνισε πως είναι είναι η δεύτερη κρούση που κάνει και θεώρησε σωστό να στείλει mail στην εταιρεία. Είχε ένα μικρό νεσεσέρ με πράγματα μέσα, το οποίο άδειασαν μέσα στον σάκο του και κράτησαν μόνο το τσαντάκι.

«Πήγα στο ξενοδοχείο, πήγα στο δωμάτιο, άνοιξα την τσάντα και έλειπε το νεσεσέρ. Έκανα εκεί την καταγγελία, γιατί δεν προλάβαινα να πάω το βράδυ στο αεροδρόμιο, γιατί τραγουδούσα. Μου απάντησαν αμέσως, μου είπαν ότι σε 10 μέρες περίπου θα έχουμε απάντηση του τι έχει συμβεί» είπε.

«Είναι πολύ περίεργο, γιατί μου άδειασε όλα τα πράγματα και πήρε μόνο το τσαντάκι. Θέλω πρώτα να ακούσω τι έχει να μου πει η εταιρεία και μετά θα δω τι θα κάνω», τονίζει κλείνοντας ο Λευτέρης Πανταζής.

Πηγή: skai.gr

