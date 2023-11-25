Στη σύλληψη 59χρονου αλλοδαπού για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών προχώρησαν αστυνομικοί της Φλώρινας, μετά από οργανωμένη επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, δύο συνεργοί του 59χρονου, ένας άνδρας και μια γυναίκα, τηλεφώνησαν χθες το μεσημέρι σε 83χρονη στη Φλώρινα, προσποιούμενοι ο μεν άνδρας τον ιατρό νοσοκομείου και η δε γυναίκα την κόρη της 83χρονης. Της ανέφεραν ψευδώς ότι η κόρης της έχρηζε άμεσης νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, κατεύθυναν την ηλικιωμένη να παραδώσει τα χρήματα στον 59χρονο, που μετέβη στο σπίτι της, με την 83χρονη να του παραδίδει δεκαεπτά χρυσές λίρες χρηματικής αξίας, περίπου 8.000 ευρώ.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη ο άνδρας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι λίρες που αποδόθηκαν στην 83χρονη, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας έντεκα εκατοστών και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας προέκυψε ότι ο 59χρονος με πανομοιότυπο τρόπο κατάφερε και εξαπάτησε 89χρονο ημεδαπό στην πόλη των Ιωαννίνων, από τον οποίο απέσπασε το χρηματικό ποσό των 4.800 ευρώ, ενώ στην πόλη της Φλώρινας έγιναν άλλες πέντε απόπειρες εξαπάτησης πολιτών, από τους οποίους προσπάθησαν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 123.000 ευρώ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δύο συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για το αδίκημα της απάτης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.