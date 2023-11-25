Δύο συλλήψεις σε Νίκαια και Κερατσίνι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών 34 και 46 ετών αντίστοιχα στις δύο οικίες των οποίων εντοπίστηκαν 27 κιλά και 20 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής σε Νίκαια και Κερατσίνι.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 19 κιλά και 710 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),7 κιλά και 310 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

