Χρηματική ποινή στον 23χρονο για την κροτίδα στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Χρηματική ποινή 3.600 ευρώ επέβαλε το Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης στον 23χρονο που έριξε μία κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο κατά τον κυριακάτικο ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός κατηγορούμενος που παραπέμφθηκε να δικαστεί στη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία σε μονάδα της Θεσσαλονίκης, κρίθηκε ένοχος για κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, ενώ του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Εκτός από την χρηματική ποινή, οι στρατιωτικοί δικαστές τού επέβαλαν το μέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των ποδοσφαιρικών αγώνων του ΠΑΟΚ για 3 χρόνια και όσο αγωνίζεται η ομάδα θα πρέπει να δίνει το παρών του σε αστυνομικό τμήμα.

«Περάσατε ξυστά από το να μπείτε μέσα, για αυτό να προσέχετε» είπε η προεδρεύουσα του Στρατοδικείου απευθυνόμενη στον 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, ύστερα από αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου της Τούμπας.

Ο ίδιος απολογούμενος είπε ότι πέταξε την κροτίδα για να πανηγυρίσει το γκολ του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι πρόθεσή του ήταν να την ρίξει στις κερκίδες και όχι στο αγωνιστικό τερέν. Πρόσθεσε δε, πως με τη ρίψη της δεν γνώριζε ότι μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Ο «Δικέφαλος» τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την κροτίδα και τα μπουκάλια που πετάχτηκαν στο γήπεδο, απόφαση, που, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, θα προσβάλλει άμεσα στα διαιτητικά δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

