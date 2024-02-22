«Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στις 24/2 στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 25η «Ημέρα Καριέρας», που αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει, μέχρι σήμερα, διοργανώσει στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ξεπερνούν τις 120, με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρου Στρατού 3, Θεσσαλονίκη 54636), από τις 10:00 έως τις 18:00, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που ψάχνουν δουλειά να διαπιστώσουν ποιες ειδικότητες έχουν αυξημένη ζήτηση και να κάνουν επιτόπου τις αρχικές επαφές για τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν, μιλώντας απευθείας με στελέχη επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ενώ, με την επιλογή της προεγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις κατά την είσοδό τους.

Οι προεγγραφές γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2024.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε μεγάλο εύρος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και οι ειδικότητες, που αναζητούν, είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί αυτοματισμού, υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, τεχνολόγοι τροφίμων, research scientists, project managers, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί - αυτοματιστές, μηχανικοί σχεδιασμού προϊόντων, μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικοί, ψυκτικοί, εργοδηγοί, υπάλληλοι αποθήκης, εργάτες παραγωγής, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, οδηγοί, σύμβουλοι πωλήσεων, visual merchandisers, στελέχη μάρκετινγκ (social media and web), γραφίστες, υπάλληλοι γραφείου, αισθητικοί, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, πλήρωμα ασθενοφόρου), ειδικότητες σε όλο το φάσμα της κοινωνίας της πληροφορίας (ΙΤ) και του τουρισμού και πολλές άλλες.

Όλες οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασίας, τις οποίες αναζητούν, βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/25i-hmera-karieras-dypa-thessaloniki-24-fevroyarioy-2024-eidikotites-kai-epikheiriseis.

Παράλληλα, οι πολίτες, που ενδιαφέρονται, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εργαστήρια συμβουλευτικής από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές οι οποίες αφορούν τεχνικές αναζήτησης εργασίας και βήματα για τη δημιουργία επιτυχημένης επιχείρησης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των workshops βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/25i-hmera-karieras-dypa-thessaloniki-24-fevroyarioy-2024-symvouleytiki.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για όλες τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

