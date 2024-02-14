Δύο άτομα συννελήφθησαν στο Λουτράκι Κορινθίας ηλικίας 25 και 33 ετών, αντίστοιχα, όταν μετά από έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από μισό κιλό κάνναβης, 2 πιστόλια και 256 κροτίδες

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για ναρκωτικά, όπλα και βεγγαλικά.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον τους τελευταίους εννέα μήνες, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στο Λουτράκι και την Κόρινθο.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -2- πιστόλια,

· -2- γεμιστήρες,

· -1- αυτοσχέδιο πιστόλι,

· -94- φυσίγγια διάφορων,

· -20- φυσίγγια φλόμπερ,

· -2- μαχαίρια,

· -249- κροτίδες,

· -7- αυτοσχέδιες κροτίδες,

· -22- βάζα και -9- συσκευασίες, περιέχουσες ανισοβαρείς ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους -555,6- γραμμαρίων,

· -132- ναρκωτικά χάπια,

· ποσότητα σπόρων κάνναβης, συνολικού βάρους -37- γραμμαρίων,

· -1- ζυγαριά ακριβείας

· -6- τρίφτες κάνναβης,

· πλήθος πλαστικές σακούλες μεσαίου και μικρού μεγέθους,

· το χρηματικό ποσό των -1.700- ευρώ, ως προερχόμενο από την εγκληματική τους δραστηριότητα και

· -16- πέτρινα αντικείμενα, πιθανόν αρχαιολογικής προελεύσεως.

Τα παραπάνω κατασχεθέντα πέτρινα αντικείμενα θα αποσταλούν στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, προκειμένου να εξακριβωθεί αν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

