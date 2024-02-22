Υπεγράφη σήμερα η απόφαση για την έκδοση προκήρυξης που προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία.

H προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, που αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο διάστημα, αφορά την πλήρωση 2.145 θέσεων, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.

Επίσης εντός των επόμενων ημερών, για την περαιτέρω ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, θα προκηρυχθούν πάνω από 750 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων και βαθμών στο σύνολο της χώρας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα η προκήρυξη για 2.145 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά την χώρα».

Για το ίδιο θέμα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως « Οι 2.145 νέες θέσεις θα καλύψουν ελλείψεις και θα προσφέρουν νέα δυναμική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνεχίζουμε με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα».

