Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο του 2025 η παραμονή των εκτοπισθέντων Ουκρανών στην Ελλάδα

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη, παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία στην χώρα μας.
Η προσωρινή παράταση όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 90Ι346ΜΔΨΟ-89Β) έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 4 Μαρτίου 2025.
Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί πύλη πληροφόρησης για τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες που έχουν αφιχθεί στη χώρα μας στην ιστοσελίδα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/ukraine/) για την λεπτομερή ενημέρωση τους στην ουκρανική, ελληνική και αγγλική γλώσσα.
