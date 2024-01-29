Λογαριασμός
Χιονοθύελλα στην κορυφή του Πηλίου – Ανεστάλη η λειτουργία του Χιονοδρομικού

Στις Αγριόλευκες βρίσκεται σε εξέλιξη χιονοθύελλα και η διοίκηση του Χιονοδρομικού ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Κέντρου

Πήλιο

Έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται από τις πρώτες πρωϊνές ώρες στο ορεινό Πήλιο, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές της Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στις Αγριόλευκες βρίσκεται σε εξέλιξη χιονοθύελλα και η διοίκηση του Χιονοδρομικού ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Κέντρου. Αν αργότερα οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν τη λειτουργία του, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: gegonota.news

