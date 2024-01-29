Έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται από τις πρώτες πρωϊνές ώρες στο ορεινό Πήλιο, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές της Μαγνησίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, στις Αγριόλευκες βρίσκεται σε εξέλιξη χιονοθύελλα και η διοίκηση του Χιονοδρομικού ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Κέντρου. Αν αργότερα οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν τη λειτουργία του, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

