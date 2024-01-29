Χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου και από το μεσημέρι και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου αναμένονται για σήμερα, Δευτέρα σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε στις 27-01-2024/1100 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), βαθμιαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός καθώς δύο διαταραχές, η πρώτη από χθες Κυριακή (28-01-24) και η δεύτερη από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) και την Τρίτη (30-01-24) θα επηρεάσουν τη χώρα. Εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τη δεύτερη διαταραχή.

Πιο αναλυτικά, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης καθώς και στα ορεινά των νησιών του Αιγαίου. Από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο,οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν και θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400μ.).

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια από -05 (μείον 5) έως 08 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ήδη τα χιόνια έχουν κάνει από χθες την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα και στα βίλια Αττικής. Μάλιστα, λόγω χιονόπτωσης με απόφαση της αστυνομίας υπάρχει από νωρίς το πρωί της Κυριακής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του τελεφερίκ.

Χιόνια πέφτουν και στα Δερβενοχώρια ενώ χιονίζει και στα ορεινά της Εύβοιας στα χωριά Σέτα και Στενή.

Αναλυτικά το νέο έκατκτο δελτίο από την ΕΜΥ

Από τις πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρας (29-01-24) ασθενείς χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Μακεδονίας και της Θράκης. Ένταση των χιονοπτώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική και κεντρική Στερεά, την Εύβοια και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα νησιά του Αιγαίου (στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές της Κρήτης. Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται ένταση των χιονοπτώσεων από το απόγευμα της Δευτέρας (29-01-24) στα ορεινά και ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο από το βράδυ.

Αύριο, Τρίτη οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες, τις βόρειες και ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νησιών του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Την Τετάρτη (31-01-24) οι χιονοπτώσεις βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά – ημιορεινά της Κρήτης.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την πρώτη διαταραχή σήμερα Κυριακή (28-01-24) κατά τόπους στην Εύβοια και την Κρήτη και κυρίως από τη δεύτερη διαταραχή από το μεσημέρι της Δευτέρας (29-01-24) έως και την Τρίτη (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Πού είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Από απόψε στις 10 το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας-Θηβών

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών από τις 10 το βράδυ της Κυριακής (28/1), ανακοίνωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων από την 22:00΄ώρα σήμερα 28-01-2024 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από το 5ο χλμ (πρατήριο καυσίμων REVOIL - πρώην CYCLON) του Ν. Αττικής έως το 34ο της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θηβών του Ν. Βοιωτίας.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

-Οχήματα οδικής βοήθειας.

-Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι.

-Οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, με απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας (29/1) τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού Αττικής.

Περαιτέρω, λόγω της επικείμενης εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων τη Δευτέρα (29-01-2024) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα) ενδέχεται να ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των Εθνικών Οδών.

Για το λόγο αυτό, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς βαρέων οχημάτων να επιλέγουν εναλλακτική διαδρομή για τη μετάβασή τους από τη Βόρεια προς τη Νότια Ελλάδα μέσω εναλλακτικών οδών της Δυτικής Ελλάδας.

Επιπρόσθετα η ΕΛΑΣ συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους και τις ισχύουσες κάθε φορά Αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Τροχαίας, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών ή άλλων συναρμόδιων Αρχών.

Τέλος, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται να:

-φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, καθώς και ικανή ποσότητα καυσίμων,

-να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων που φέρουν,

-να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες,

-να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

-να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, στο ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει και αναλυτική - επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, για όλη την επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.