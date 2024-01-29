Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο η έξαρση της βίας στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, ενώ πολλοί κάτοικοι που τυγχάνει να είναι μάρτυρες αυτών των ενεργειών,δεν ξέρουν πως να αντιδράσουν με αποτέλεσμα να ειδοποιούν την αστυνομία για να προλάβουν τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eviathema.gr, εχθές το βράδυ, λίγο μετά τις 23:00, μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού, ήταν κάτοικοι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής όπου δύο πακιστανοί άρχισαν να διαπληκτίζονται ,σε ένα παρακείμενο οικόπεδο ακριβώς δίπλα στα σπίτια.

Οι δύο άντρες πακιστανικής καταγωγής στην αρχή άρχισαν να φωνάζουν βρίζοντας ο ένας τον άλλον ενώ λίγο αργότερα η κατάσταση ξέφυγε αφού ο καβγάς μετατράπηκε σε άγριο ξυλοδαρμό.

Χτυπιόντουσαν επί αρκετή αρκετή ώρα, όταν κάτοικοι της περιοχής τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την αστυνομία.Ο ένας εκ των δύο αντρών έπεσε κάτω αιμόφυρτος ενώ ο άλλος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση πριν ακόμα προλάβουν οι αστυνομικοί να φτάσουν στο σημείο.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο η χρήση βίας μεταξύ αλλοδαπών, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που φοβούνται να κυκλοφορήσουν, αφού όπως λένε οι ίδιοι, πολλοί από αυτούς κρατούν μαχαίρια.

