Φλώρινα: Στον ανακριτή σήμερα ο 65χρονος κυνηγός που τραυμάτισε τον 43χρονο

Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα ο 65χρονος που πυροβόλησε τον 43χρονο στο κυνήγι αγριογούρουνου στη Φλώρινα για να αποφασιστεί αν θα μείνει ελεύθερος ή θα προφυλακιστεί, αφού η πρόταση του εισαγγελέα Φλώρινας είναι να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατηγορία η οποία μπορεί να αλλάξει μετά που θα περάσει από τον ανακριτή ο 65χρονος κυνηγός.

Ο 43χρονος νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

