Παγίδα σε έναν 29χρονο ημεδαπό από την Αρχίπολη της Ρόδου, που επεδίωξε να έχει ερωτική επαφή με την 14χρονη κόρη τους, αφού την προσέγγισε μέσω του facebook, έστησαν οι γονείς με αποτέλεσμα την σύλληψη του

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη rodiaki.gr, το απόγευμα της Κυριακής 28/1 ενημερώθηκε το ΑΤ Ιαλυσού από τον πατέρα της 14χρονης ότι ένας άνδρας προσέγγισε την κόρη του στο facebook και της πρότεινε να βρεθούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο του για να συνευρεθούν ερωτικά.

Η 14χρονη μάλιστα τον είχε ενημερώσει για την ηλικία της.

Οι γονείς του παιδιού σε συνεργασία με τους αστυνομικούς έστησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψη του.

Η μητέρα του παιδιού παριστάνοντας την κόρη της, αποδέχθηκε την πρόταση του και του πρότεινε να συναντηθούν την 17:30 ώρα της ίδιας ημέρας, σε ξενοδοχείο στην Παστίδα.

Ο άντρας μετέβη στο ανωτέρω σημείο και απέστειλε στο παιδί μέσω του facebook βιντεολητπικό υλικό από το κινητό του, στο απεικονιζόταν ο ίδιος εντός του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.