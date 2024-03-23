Λογαριασμός
«Χάθηκε» η Ακρόπολη - Βυθίστηκε στο σκοτάδι για την «Ώρα της Γης» - Δείτε φωτογραφία

Από τις 9:30 το βράδυ και για μία ώρα, ο κόσμος έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας

ακρόπολη

Η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας. Στις 9:30 το βράδυ και για μία ώρα το Σάββατο, ολόκληρος ο πλανήτης στέλνει ένα μήνυμα. Κλείνει τα φώτα και βυθίζεται στο σκοτάδι.

Η Αθήνα συμμετείχε με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο. Με το κλείσιμο των φώτων του της Ακρόπολης, του μνημείου που είναι γνωστό σε κάθε άκρη του πλανήτη.

Δείτε την Ακρόπολη πριν κλείσουν τα φώτα: 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Και δείτε την Ακρόπολη μετά, όταν βυθίστηκε στο σκοτάδι και «χάθηκε» ως δια μαγείας μπροστά στα μάτια μας: 

ΑΚΡΌΠΟΛΗ

