Απρόκλητη επίθεση από ομάδα Ρομά δέχθηκαν σήμερα το απόγευμα, περίπου στις 6:30, ο φύλακας του νοσοκομείου Κορίνθου και ένας διασώστης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέδιδε ασθενή στα επείγοντα. Η ομάδα των Ρομά, υπό την επήρεια αλκοόλ, συμφωνα με μαρτυριες, μπήκαν με φορτηγάκι στον χώρο του νοσοκομείου και επιτέθηκαν στα δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός ήταν άγριος, με τον διασώστη να δέχεται αρκετές μπουνιές. Τού έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αμέσως επικοινώνησαν μαζί του ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου και ο υπουργός Υγειας Αδωνις Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση που έγινε σήμερα το απόγευμα από ομάδα Ρομά στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Συγκεκριμένα δύο Διασώστες του ΕΚΑΒ Κορίνθου χτυπήθηκαν αναίτια στον χώρο των ΤΕΠ κατά την παράδοση περιστατικού, με τον ένα να φέρει βαρύτερες κακώσεις. Επίσης η ίδια ομάδα προκάλεσε φθορές σε δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που ήταν σταθμευμένα στον χώρο των ΤΕΠ , χτύπησε και προσωπικό του νοσοκομείου και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή.

Ευχόμαστε περαστικά στους συναδέλφους μας και ταχεία ανάρρωση και καλούμε την Διοίκηση του ΕΚΑΒ να υποβάλει μηνύσεις τόσο για τον ξυλοδαρμό των συναδέλφων ,όσο και για τις φθορές στα ασθενοφόρα οχήματα, τις Αστυνομικές Αρχές να προχωρήσουν ΆΜΕΣΑ στην σύλληψη των δραστών και την Δικαιοσύνη να εξαντλήσει κάθε αυστηρότητα στην επιβολή των ποινών .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.