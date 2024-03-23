Πύργος: Κλεπτομανής ετών… 71 άρπαζε από κολόνιες μέχρι ψαλίδες

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και… η κακή του μέρα που λέει και ελληνική παροιμία για έναν… κλεπτομανή από τον Πύργο που όποτε έβρισκε… πρόσφορο έδαφος ξάφριζε ότι έβρισκε μπροστά του από κολόνιες μέχρι και ψαλίδες κλαδέματος…

Πρόκειται για έναν 71χρονο από τον Πύργο, ο οποίος δρούσε… ανενόχλητος χωρίς όμως να υπολογίζει τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων.

Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το www.patrisnews.com, το τελευταίο διάστημα ο 71χρονος κλεπτομανής, “άρπαζε” ό,τι έβρισκε μπροστά του, κυρίως μικροαντικείμενα, τα οποία και έκρυβε μέσα στο σακάκι του.

Τελευταίο του “χτύπημα” γνωστό κατάστημα καλλυντικών της Ηλειακής πρωτεύουσας από όπου ο 71χρονος με… ταχυδακτυλουργικές κινήσεις άρπαξε μία κολόνια και έφυγε… κύριος.

Οι υπάλληλοι του καταστήματος υποπτεύτηκαν τις κινήσεις του 71χρονου, μπήκαν στο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησής του καταστήματος και είδαν καρέ-καρέ τη πράξη του ηλικιωμένου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Τα έμπειρα στελέχη της ΕΛΑΣ κατάφεραν να τον εντοπίσουν από το υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, τον οδήγησαν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας όπου -αφού ζήτησε συγνώμη για τις πράξεις του δηλώνοντας μετανιωμένος- παρέδωσε το άρωμα στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

