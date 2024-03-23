Αλβανία: Συνελήφθη ο διορισμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Γκέργκι Γκόρο

Mε εντολή της Ειδικής Εισαγγελίας του SPAK ο ασκών καθήκοντα δημάρχου Χειμάρρας, Γκέργκι Γκόρο, συνελήφθη πριν από λίγο.

Σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, ακόμη 4 άτομα φέρονται να έχουν καταλήξει με χειροπέδες. Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη. Ο Γκόρος και ένα άλλο άτομο που ταυτοποιήθηκε ως Mihallaq Bonjaku συνελήφθησαν, ενώ άλλα τρία τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Έτσι, αναφέρεται ότι οι συλλήψεις σχετίζονται με τη στρατηγική επενδυτική ιδιότητα του Artan Gaçi, συζύγου της πρώην υπουργού Εξωτερικών και πρώην υπουργού Άμυνας της Αλβανίας, Olta Xhaçka.

Πηγή: himara.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.